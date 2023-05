Wer hat den schönsten Garten im Land?

Die Temperaturen steigen und mit ihnen blüht Oberösterreichs Natur so richtig auf. Passend dazu haben die OÖN die Gartenwahl 2023 gestartet und suchen mit Biogärtner Karl Ploberger wieder die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen im Land.

Einer Studie von Bellaflora zufolge lieben es die Hobbygärtner, zu säen, zu pflanzen und natürlich zu ernten. Viele sehen ihre grünen Oasen als zweites Wohnzimmer und nutzen sie als Treffpunkt mit Freunden und Familie, aber auch als Ort der Entspannung. Die Gartengestaltung ist dabei so vielfältig wie die Nutzung. "Und die Gartenwahl ist die perfekte Gelegenheit, sein Paradies vorzustellen", sagt Biogärtner Karl Ploberger. "Außerdem kann man tolle Preise – und einen Besuch von mir – gewinnen."

So läuft die Bewerbung:

1. Fotografieren Sie Ihre Lieblingspflanzen und -platzerl in Ihrem Garten und laden Sie die schönsten Bilder auf nachrichten.at hoch. Wie jedes Jahr können OÖN-Leser und -Leserinnen für ihren Lieblingsgarten abstimmen – jeden Tag aufs Neue.

2. Bewerten: Das Leservotum und eine Juryentscheidung rund um OÖN-Biogärtner Karl Ploberger bestimmen die Sieger.

3. Die Gewinner werden bei einer Abschlussveranstaltung am Dienstag, 17. Oktober 2023, in den Promenaden Galerien in Linz bekannt gegeben. Als Preise winken Gutscheine der Firmen Biohort und Seca. Außerdem besucht Karl Ploberger, der "Biogärtner der Nation", den Garten des Siegers.

