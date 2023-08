OÖN-Gartenwahl: Der kleine Garten "am Ende der Welt"

Der Bauerngarten ist das Herzstück in Annis kleinem Landhausgarten.

Entzückend – das ist das Wort, das einem in den Sinn kommt, wenn man "Annis kleinen Landhausgarten", wie sie ihn nennt, betritt. Er liegt auf 800 Metern Seehöhe, ist umgeben von grünen Hügeln und befindet sich kurz vor Talschluss, "ein bisschen wie am Ende der Welt", sagt Annemarie Fösl (48), genannt Anni, die diese Idylle inmitten der herrlichen Landschaft des Nationalparks Kalkalpen mit viel Herzblut hegt und pflegt.

Überall finden sich liebevoll dekorierte Ecken, hier eine Guglhupfform, dort ein selbst bemalter Topfdeckel. "Fundstücke vom Flohmarkt", wie die Krankenschwester, die im Altenheim in Windischgarsten arbeitet, erzählt. Hinter dem Haus, nur wenige Meter neben dem Bach, gibt’s einen Steingarten, mitten in einem großen Holzstoß wurde eine kleine Nische mit Sitzgelegenheiten geschaffen und vor dem Haus schmückt eine alte Werkbank mit allerlei Pflanzen den Eingang. Kein Wunder, dass immer wieder Wanderer und Radler stehen bleiben und sich bewundernd umschauen. "Ja, das kommt öfters vor", erzählt Annemarie Fösl.

Grüner Daumen von der Mama

Bei all den Ideen wird die Mama von zwei erwachsenen Söhnen von ihrem Mann Markus – einem Tischlermeister – unterstützt. "Auch für Rasenmähen ist er zuständig." Den grünen Daumen und auch den Garten selbst hat sie von ihrer Mutter Maria. Die 83-Jährige wohnt im Nebenhaus und zupft immer noch "gern in den Beeten herum", wie Annemarie Fösl erzählt.

Ihr selbst ist der Bauerngarten mit dem urigen Holzzaun drum herum am liebsten. "Er ist das Herzstück, hier darf alles wachsen", sagt die Hobbygärtnerin, die es "bunt gemischt" mag: Gemüse neben Kräutern und Blumen neben Sträuchern. "Das funktioniert – und schaut dazu wunderschön aus." Und so gedeihen da Erdbeeren neben dem Kürbis, der Phlox blüht neben den Tomaten und der Hollerstrauch ist von ganz allein aufgegangen. "Das freut mich besonders, denn der gehört ja eigentlich in jede Gegend."

Und auch für die Früchte ist die 42-Jährige dankbar: "Daraus mach ich Hollerlikör, der soll sehr gesund sein. Auf jeden Fall aber ist er supergut!"

Weitere Bilder

Bildergalerie: Der kleine Garten "am Ende der Welt" Annemarie Fösl (Foto: OÖN) Bild 1/33 Galerie ansehen

Hollerlikör-Rezept

Zutaten: 1 Liter Hollerbeeren, 1Liter Wasser, 1 Pkg. Vanillezucker, 500g Zucker, 1/2 Bio- Zitrone (davon Saft und Schale), zirka 1/8 Liter Korn (80 Prozent) und zirka 1/8 Liter weißer Rum

Zubereitung: Hollerbeeren und Wasser gut kochen, anschließend abseihen. Zum entstandenen Saft Zucker, Zitronenschale und Zitronensaft, sowie Vanille geben und dann noch einmal zehn Minuten kochen lassen. Nach dem Auskühlen mit dem Alkohol vermischen – je nach Geschmack.

Jetzt bei der Gartenwahl bewerben

Fotografieren Sie Ihre Lieblingspflanzen und -platzerl in Ihrem Garten und laden Sie die schönsten Bilder auf www.nachrichten.at hoch. Wie jedes Jahr können OÖN-Leserinnen und -Leser für ihren Lieblingsgarten abstimmen – und zwar jeden Tag aufs Neue. Bewerten: Das Leservotum und eine Juryentscheidung rund um OÖN-Biogärtner Karl Ploberger bestimmen die Sieger. Die Gewinner werden bei einer Abschlussveranstaltung am 17. Oktober 2023 in den Promenaden Galerien in Linz bekannt gegeben. Als Preise winken Gutscheine der Firmen Biohort und Seca. Außerdem besucht Karl Ploberger, der „Biogärtner der Nation“, den Siegergarten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader