Linzer Kriminacht mit Topautoren

Am Mittwoch, 16. Oktober findet um 19 Uhr die nächste Linzer Kriminacht im Wissenstrum (gegenüber Hauptbahnhof) statt. Bei den Krimitagen Linz lesen an diesem Abend Thomas Baum aus "Kalter Kristall", Michaela Kastel aus "Worüber wir schweigen", Gerhard Loibelsberger aus "Morphium, Mokka, Mördergeschichten" und Beate Maly aus "Tod in Baden".

Der Eintritt ist frei!

Zu den Autoren:

Thomas Baum, Schriftsteller und Drehbuchautor; Psychologische Beratung, Supervision und Coaching; Lehrbeauftragter Kunstuniversität Linz; Ehrenmitglied und Botschafter von SOS-Menschenrechte.

Gerhard Loibelsberger freut sich sehr darauf, wieder einmal in der Stadt zu lesen, aus der seine Vorfahren, die Loibelsbergers, stammen.

Michaela Kastel studierte sich nach ihrem Schulabschluss an einer katholischen Privatschule quer durch das Angebot der Universität Wien, ehe sie beschloss, Traum in Wirklichkeit zu verwandeln und Schriftstellerin zu werden.

Beate Maly lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Zuerst verfasste sie Kinderbücher und pädagogische Fachbücher. Seit rund zehn Jahren widmet sie sich dem historischen Roman und seit "Tod am Semmering" auch dem Kriminalroman.

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie eines der vier Bücher gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 16. Oktober, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

