Freikarten für Wein & Genuss in Linz gewinnen!

WEIN & GENUSS Linz eröffnet das Weinjahr!

14. und 15. Februar 2020, jeweils 13.00 bis 20.00 Uhr, Design Center Linz

Oberösterreich eröffnet das neue Weinjahr mit einem fulminanten Event: Mit der feinen Messe WEIN & GENUSS Linz am 14. und 15. Februar 2020 im Design Center der Landeshauptstadt. Veranstalter ist VINARIA, Österreichs führendes Magazin für Weinkultur. Rund 200 Topwinzer aus ganz Österreich präsentieren ihre Spitzenweine. Kulinarik-Angebote komplettieren das Programm der WEIN & GENUSS Linz 2020.

Die WEIN & GENUSS Linz hat sich mittlerweile zur zweitgrößten Weinmesse Österreichs entwickelt, nach der VieVinum in Wien, die allerdings nur alle zwei Jahre stattfindet. Weinfreunde und Gourmets aus Oberösterreich und weit darüber hinaus finden am 14. und 15. Februar im Design Center Linz einen kompakten Überblick über die aktuelle Weinszene in Österreich.

Viele Winzer werden bereits Weine des Traumjahrgangs 2019 zur Verkostung reichen. Seien es Jungweine, die klassischen Qualitäten oder Fassproben. Hochinteressante Verkostungserlebnisse sind dabei garantiert, dominieren doch bei den Weißweinen die hervorragenden Jahrgänge 2018 und 2019. Bei den Rotweinen stehen die ebenfalls großartigen Jahrgänge 2016 und 2017 im Fokus.

Alle Infos und die tagesaktuelle Winzerliste finden Sie unter www.weingenusslinz.at.

Die OÖNachrichten verlosen 10x2 Eintrittskarten für die Veranstaltung (einlösbar am 14. oder 15.2.2020).

Das Gewinnspiel läuft bis 03.02.2020.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.