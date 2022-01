Wie pflegende Angehörige besser für sich sorgen

In Oberösterreich werden rund 80.000 Personen zuhause betreut und gepflegt. Die Mehrheit der Angehörigen fühlt sich überlastet und hat mit stressbedingten körperlichen Beschwerden, psychischen Problemen, Erschöpfung und Isolation zu kämpfen. Gerade auch in der Pandemie hat sich eine Zunahme an psychosozialen Belastungen gezeigt.

"Wir stellen die pflegenden und betreuenden Angehörigen in den Mittelpunkt des Schwerpunktjahres ‚Gesund leben in Oberösterreich‘. Wir wollen sie mit kompakten Informationen, Gesundheitstipps und hilfreichen Materialien besonders unterstützen" sagt Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). Konkret haben "Gesunde Gemeinden" die Möglichkeit, aus einem Angebotskatalog ein maßgeschneidertes Präventionspaket zum Schwerpunkt "gesund betreuen.gesund bleiben" für ihre eigene Gemeinde zu schnüren.

Die Angebote in diesem Präventionspaket richten sich speziell an all jene, die in ihrem unmittelbaren oder näheren Umfeld jemanden pflegen und betreuen, die sich um Kinder, chronisch kranke, ältere Menschen, Personen mit psychischen Erkrankungen und Personen mit Beeinträchtigung kümmern.

Das Paket bietet kompakte Informationen und praktische Impulse zur Entlastung und Selbstfürsorge und soll Alt wie Jung ansprechen. Gefördert wird unter anderem die digitale Kompetenz.

Folgende Gesundheitssäulen stützen das Angebot: