Macht Schnee-Essen krank?

Was ist in der kalten Jahreszeit gut für den menschlichen Körper und was nicht? Oberärztin Evelyn Ramsböck klärt über die gängigsten Wintermythen auf. "Nicht alle Ratschläge sind richtig, aber viele haben einen wahren Kern”, sagt die Fachärztin für Innere Medizin im Klinikum Rohrbach.