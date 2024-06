Endlich Schluss mit juckender Kopfhaut

„Wenn die Kopfhaut ständig juckt, können viele Ursachen dahinterstecken“, sagt Lisa Stockinger von der Apotheke Altmünster. So gebe es beispielsweise verschiedene Grunderkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis, die am Kopf lästiges Jucken auslösen könnten. Aber auch eine Pilzerkrankung oder bakterielle Infektionen seien hin und wieder der Grund. „Manchmal haben auch Medikamente wie etwa bestimmte Schmerzmittel Kopfjucken als Nebenwirkung“, ergänzt die Pharmazeutin. Außerdem könnten Allergien Juckreiz als Begleitsymptom auslösen.

Am einfachsten zu bekämpfen sind die Hautreizungen laut Stockinger, wenn sie durch zu trockene oder fettige Kopfhaut verursacht werden: „Bei trockener Kopfhaut helfen Shampoos mit Harnstoffen gut.“ Generell sollten Menschen, die zu juckender Kopfhaut neigen, Shampoos verwenden, die weder Duftstoffe noch Konservierungsstoffe enthalten. Als Hausmittel bei trockener Kopfhaut empfiehlt die Apothekerin eine sogenannte Ölhaube. Dafür reibt man die Haut mit Olivenöl ein, setzt sich eine Duschhaube auf und lässt das Öl über Nacht einwirken. Auch das Einmassieren eines verquirlten Dotters in die Kopfhaut kann guttun.

„Steckt ein Pilz oder eine bakterielle Infektion hinter dem Juckreiz, ist ein Arztbesuch unvermeidlich, denn dann braucht man spezielle Pilzshampoos oder antibakterielle Lösungen – beides ist rezeptpflichtig“, macht Stockinger aufmerksam. Auch cortisonhaltige Mittel seien nicht ohne Verschreibung erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl