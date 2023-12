Italiens Köche streichen Aal von der Karte

Der Europäische Aal, der auf Speisekarten in der ganzen Welt zu finden ist, ist vom Aussterben bedroht. Vor diesem Hintergrund haben sich Restaurantinhaber des in Rom aktiven Verbands "Periferia Iodata" entschlossen, Aal von ihrer Speisekarte zu streichen.

Der Beschluss ist bedeutsam für die italienische Gastronomie, für die Aal ein fester Bestand der Weihnachtstradition ist. Der Capitone (Aalweibchen, vom lateinischen caput, Kopf) darf etwa in Neapel am Heiligen Abend nicht fehlen. Die Speise hat ihren Ursprung in der Antike.

Das Essen von Capitone – dessen Aussehen dem der Schlange, dem Symbol des Bösen, sehr ähnlich ist – ist ein symbolischer Glücksakt, der die Beseitigung des Bösen mit der Geburt Christi in Verbindung bringt. Traditionsgemäß muss der Capitone am Tag vor dem Heiligen Abend lebendig gekauft werden. In diesem Zeitraum kann man in den Fischgeschäften der Stadt die Tiere beobachten, wie sie sich in großen Becken winden. Am nächsten Tag werden sie frisch zubereitet.

In der neapolitanischen kulinarischen Tradition wird der Capitone hauptsächlich frittiert gegessen. Der Fisch wird nach dem Ausnehmen in kleine Stücke geschnitten, diese werden dann mit Grießmehl paniert und frittiert, bis sie eine goldene Farbe annehmen.

Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) lebt in Flusssystemen vor allem in Europa, aber auch in Kleinasien und Nordafrika. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt die Art in ihrer höchsten Gefährdungskategorie als vom Aussterben bedroht. Zu den Gefahren zählen die Zerstörung des Lebensraums, Überfischung und Wasserverschmutzung.

Europäischer Aal

