Von Mördern, Freunden, Seelenverwandten: Lentos feiert "Geschwister"

Ein Thema, das die Kunstwelt bisher erstaunlich wenig beschäftigt hat, findet im Linzer Lentos zum 20. Geburtstag endlich Beachtung: die Geschwister. Die Ausstellung "Sisters & Brothers" zeigt bis 17. September anhand von 120 Werken, wie sich in 500 Jahren der Blick auf Geschwister revolutioniert hat. "Die Kunst spiegelt, wie sich die Gesellschaft verändert hat", sagt Nicole Fritz. Die Direktorin der Kunsthalle Tübingen hat die Ausstellung, die zuvor in ihrem eigenen Haus zu sehen war, gestaltet. "Zu Beginn wurden Geschwister in einer bürgerlichen Ordnung gesehen, jetzt wird die geschwisterliche Beziehung als veränderlich erlebt. Das Individuelle steht im Vordergrund."

Die Ausstellung macht einen chronologischen Rundgang durch die Kunstgeschichte. Zu Beginn standen besonders mythologische Geschwister im Fokus, wie der Kupferstich "Kain und Abel" aus dem Jahr 1589 zeigt. Darin greift Jan H. Muller den schrecklichsten Geschwisteraspekt, den Brudermord, auf. Während im Barock der Aspekt der familiären Ordnung im Vordergrund stand, entwickelte sich in der Romantik ein "Freundschaftskult", wie Fritz sagt: "Plötzlich wurden Geschwister als Seelenverwandte und Freundinnen dargestellt." So inszenierte zum Beispiel Karl Böhm 1867 die "sorgsame Schwester", die ihre kleinen Geschwister liebevoll füttert.

Als die Wissenschaft die Kindheit entdeckte, änderte sich das Kunstbild ebenso wie später, als die Künstler auch eigene Beziehungen zu Geschwistern reflektierten. So arbeitete Miriam Cahn 1980 in acht teils wütend hingeworfenen Zeichnungen den Suizid ihrer "schweigenden Schwester" auf.

Elisabeth Nowak-Thaller, Vize-Chefin des Lentos, hat die Schau mit Werken aus der Sammlung ergänzt. Entstanden ist eine sehenswerte Reise durch die Jahrhunderte, die die vielen Facetten der Beziehung von Brüdern und Schwestern vielfältig beleuchtet.

Die Ausstellung "Sisters & Brothers – 500 Jahre Geschwister in der Kunst" ist bis 17. September im Lentos zu sehen. lentos.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn