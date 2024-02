Von Bond-Regisseur Sam Mendes: Je einen Film über John, Paul, George und Ringo

Seit seinem Erfolg bei den Academy Awards 2020, als sein Spielfilm "1917" über den Ersten Weltkrieg drei Mal prämiert wurde, war es ruhig um den britischen Regiestar Sam Mendes geworden.

Gestern meldete sich der 58-Jährige, der auch die Bond-Filme "Skyfall" und "Spectre" verantwortet hat, umso lauter zurück. Mendes will die Geschichte der Beatles ins Kino bringen, indem er jeden der "Fab Four" mit einem eigenen Film würdigt. Dabei soll es sich um sogenannte "Biopics", also biografische Spielfilme handeln.

Die noch lebenden Beatles, Paul McCartney (81) und Ringo Starr (83), die Familien der verstorbenen Band-Mitglieder John Lennon (1940–1980) und George Harrison (1943–2001), sowie die einst von den Beatles gegründete Produktionsfirma Apple Corps Ltd. räumten die Drehrechte an den Lebensgeschichten sowie der Musik ein. Der Kinostart ist für 2027 geplant.

"1917"-Regisseur Sam Mendes Bild: (REUTERS)

"Ich fühle mich geehrt, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten zu erzählen", sagt Mendes ("American Beauty"). Hinter dem groß angelegten Projekt stehen das US-Studio "Sony Pictures Entertainment" und die Produktionsfirma des Regisseurs, Neal Street Productions.

Mehr zu den Beatles und zu ihrem "letzten" Song, der im November 2023 veröffentlicht wurde

Mendes verleiht somit dem biografischen Genre über Musikstars weitere Höhepunkte, Produktionen über Elvis Presley ("Elvis", 2022), Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody", 2018) oder Elton John ("Rocketman", 2019) haben sich als Publikumserfolge erwiesen, die hunderte Millionen Dollar an den Kinokassen lukrierten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elvis Presley Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.