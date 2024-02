Starkes Lebenszeichen: Christina Stürmer ab 15. März mit neuem Album am Start

Bereits jetzt ist nach "Ich lebe" mit "Keine Märchen", gemeinsam gesungen mit der Hamburger Band "Deine Freunde", eine weitere Auskopplung des mitgeschnittenen Gigs im Wiener Volkstheater aus dem August 2023 erhältlich.

Hörprobe gefällig?

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Begleitend zum Live-Album steht auch eine Unpluggend-Tour vor der Tür. Neben dem bereits ausverkauften Termin im Wiener Gasometer am 13. April spielt Stürmer zuvor zwei Mal in der Szene Salzburg (11. und 12. April) sowie zwischen 15. und 24. April acht Konzerte in Deutschland. Für Juni sind außerdem Auftritte in Dornbirn (Conrad Sohm, 20. Juni) und Telfs (Kuppelarena, 21. Juni) angekündigt.

Mehr hören:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Duett mit Wolfgang Ambros:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ihr halbes Leben steht die gebürtige Oberösterreicherin schon auf der Bühne - passend dazu ihr Song "Ein Halbes Leben":

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper