"SIE"-Challenge: Wer gewinnt das Proberaum-Konzert?

Ihr Hit "SIE" ist eine mitreißende Hommage an die Frauen. Und weil ihnen die Wertschätzung der oft Unbedankten und Ungesehenen am Herzen liegt, riefen die Poxrucker Sisters mit den OÖN die "SIE"-Challenge ins Leben. So haben rund 50 Musikkapellen, Chöre, Familienensembles und Schulen ihre eigene Version von "SIE" interpretiert – die Ergebnisse sind musikalisch großartige, zu Herzen gehende und kreative Variationen. Eine Expertenjury hat die sechs Besten ausgewählt, von heute bis 2. Dezember stehen sie auf nachrichten.at per Online-Abstimmung zur Wahl. "Es ist überwältigend, wie viel Liebe und Können die Musikerinnen und Musiker in die Beiträge gesteckt haben", sagt Stefanie Poxrucker. Den Siegern winkt ein Proberaum-Konzert der Poxrucker Sisters, außerdem gibt’s Freikarten für Konzerte des Dialektpop-Trios.

Ins finale Sextett haben es die Feuerwehrmusikkapelle Rainbach, die Landesmusikschule Mattighofen, der Boundless Chor aus Gaspoltshofen, die Marktmusikkapelle St. Peter am Wimberg, das BORG Bad Leonfelden und ChorLibe aus Lichtenberg geschafft.

Alle eingesandten Beiträge untermauern die Qualität Oberösterreichs als herausragendes Musikland. Während sich die Rainbacher bei ihrer feinen Blechblas-Interpretation zum Schriftzug "SIE" formieren, setzt der Boundless Chor das Selbstverständnis der Frau stimmlich und bildlich um. Das enorme Engagement des BORG Bad Leonfelden fährt im Parallelschwung mit Musikalität. St. Peter am Wimberg beweist einmal mehr die Klasse seiner Marktmusikkapelle unter Kapellmeisterin Silvia Hackl, und ChorLibe aus Lichtenberg unterlegt die flotte Nummer mit tänzerischer Dramaturgie.

Schauen und hören Sie sich das an – und stimmen Sie ab!