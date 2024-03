Rock-Ikone Lenny Kravitz geigt im Mühlviertel auf Burg Clam auf

Vor jubelnden Fans enthüllte er am 12. März einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood, am 11. August ist der US-amerikanische Rockstar Lenny Kravitz beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam zu Gast.

Karten für das Konzertereignis mit dem Star, dessen Auftritt beim Open-Air-Spektakel schon im Corona-Jahr 2020 geplant gewesen wäre, gibt es ab heute, 10 Uhr. Der Meister des Deep-Soul-Rock’n’Roll und vierfache Grammy-Gewinner hat sich auch als Autor, Produzent, Schauspieler und Designer einen Namen gemacht.

Der Sohn eines ukrainisch-jüdischen Fernsehproduzenten, der Jazzkonzerte bewarb, und einer bahamaisch-afroamerikanischen Schauspielerin wuchs mit Jazz, Soul, Blues und Gospel, aber auch klassischer Musik auf.

Nach dem Umzug der Familie nach Los Angeles entdeckte er zudem die Welt der Rockmusik, die ihn fortan prägen sollte. Auch Soul, Funk und Reggae finden sich in seiner Musik, die der 59-Jährige auf elf Alben eingespielt hat. Sein neues, zwölftes Album "Blue Electric Light" soll am 24. Mai bei Roxie Records erscheinen.

Eine Stimme für den Frieden

Als Multi-Instrumentalist singt Kravitz auf seinen Alben nicht nur alle Stimmen selbst, sondern spielt auch alle Instrumente ein.

Seine Stimme lieh er 2008 dem ehemaligen US-Präsidenten: Er sang den Wahlkampfsong für Barack Obama ein – und mit dem irakischen Sänger Kazim as-Sahir das Antikriegslied "We Want Peace" (Wir wollen Frieden). Auch auf der Leinwand im Kino konnte man dem Rockstar schon begegnen: In den Romanverfilmungen "Die Tribute von Panem" ist er in den beiden Teilen "The Hunger Games" und "Catching Fire" zu sehen. Im Vorjahr gab er in "Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team" den Ex-Verlobten der Braut.

Info: Karten für den OÖN-Konzertsommer gibt es bei Ö-Ticket,

mehr zum Programm: clamlive.at

