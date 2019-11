Parov-Stelar-Video wurde bei den OÖN gedreht

Warum? Weil es hier auch gedreht wurde.

Der vielfach prämierte und unter anderem beim Crossing Europe Filmfestival 2018 mit dem Publikumspreis ausgezeichnete Filmemacher Alexej Sigalov (Bild) ist seit Jahren ein Fan von Parov Stelar. "Die Idee kam völlig spontan", sagt der gebürtige Ukrainer, der an der Kunstuni in Linz studiert hat. Er saß mit einigen Bekannten wortlos in einer Bar, alle waren ausschließlich mit ihrem Handy beschäftigt. Irgendwann schrie Sigalov "Hört verdammt noch mal auf!", um die Stille zu unterbrechen.

Die analoge Kommunikationsarmut veranlasste ihn und Constantin Ershov zum Drehbuch für den Kurzfilm "Puppet". Und als er die neue "Voodoo Sonic"-Komposition Parov Stelars hörte, beschloss er, die Geschichte im Rhythmus dieses Sounds zu erzählen. Die Glücksfälle häuften sich: Sowohl der ehemalige Landestheater-Solotänzer Alexander Novikov als auch die Tänzerin Maria Shurkhal sagten als Darsteller zu. Als Drehort entschied sich Sigalov für die Tiefgarage der Promenaden Galerien.

Das ästhetisch beeindruckende Ergebnis ist eine Erzählung über die von digitalen Spielzeugen verursachte Einsamkeit und Fremdbestimmung. So beeindruckend, dass sich Parov Stelar entschloss, das Werk als Video für seine Musik zu übernehmen.