Musicalpremiere im Musiktheater: Österreich im Käsekrieg

US-Käseproduzent Fletcher ärgert sich über die Konkurrenz aus Österreich und greift zu handfesten Mitteln: Mittels Privatarmee marschiert er in die Alpenrepublik ein. Doch die Österreicher wehren sich per Sabotage-Aktion, die der Journalist Townsend aufdeckt. So besiegt der Unternehmer die Österreicher, und alle schwören: Nie wieder Krieg – bis sich Frankreich über die Benachteiligung seines Rotweins auf dem US-Markt beschwert ...

Das satirische Musical "Strike Up The Band" von George und Ira Gershwin hat am Samstag, 25. Mai, als österreichische Erstaufführung im Linzer Musiktheater Premiere. Musicalchef Matthias Davids inszeniert, Tom Bitterlich leitet das Bruckner Orchester, das auf der Bühne sitzt, und den Landestheater-Chor. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie Daniela Dett und Gernot Romic. Termine gibt es bis 6. Juli, Infos auf landestheater-linz.at

