Musikalischer Adventkalender: 10. Dezember

Eine an sich kleine Melodie des schwedischen Akkordeonisten Lars Hollmer aus dem Jahr 1981 Lars hat in den 1990er Jahren Kultstatus erreicht und ist seither aus dem Notenfundus für Akkordeon nicht mehr wegzudenken: Boeves Psalm. Ein Grund für diese unglaublich Erfolgsgeschichte ist ein Dokumentarfilm namens Accordion Tribe, in dem die viele Jahre währende temporäre Zusammenarbeit von herausragenden europäischen Akkordeonisten geschildert wird. Mit dabei, der Österreicher Otto Lechner.

Boeves Psalm bildet in diesem Film die musikalische Klammer.

Akkordeon- und Blockfötenlehrkraft Michaela Beltaief bereichert mit mehreren ihrer Schülern (Hanne Orban-Jelken, Lorenz Varta, Josef Kramberger-Kaplan, Werner Ruthmann, Carla Netherer, Valentina Benzcak) den Adventkalender mit Boeves Psalm. Eine Melodie, die durch die Wiederholungen bzw. nuancierten Variationen einen fast meditativen Charakter entwickelt.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

