Gerhard Egger bleibt ein Freiflieger

Er steht zu sich und zu seinem „multimusikalischen“ Leben, das ihn einst von der Harmonika zur Gitarre gebracht hat. Damals, als Liebe, Frieden und Freiheit einer jungen Generation ein neues Lebensgefühl vermittelt haben, hat sich Gerhard Egger freigespielt. Musikalisch. Plötzlich war da die weite Welt, die es zu erobern galt.

Der mittlerweile 74-Jährige ist ein Freigeist geblieben, verstellt sich nicht und spielt musikalisch mit den Einflüssen, die ihm seine Herkunft und die Faszination für die „wilden, neuen Lieder“ mitgegeben haben. Sein Name wird in einem Atemzug mit der Begrifflichkeit des Pioniers genannt, des Alpenrockpioniers.

Das Wortungetüm braucht es nicht wirklich, aber die Ehre gebührt Egger, dass er musikalisch mit seiner Mischung aus Salzkammergut-Dialekt und Rock, Folk, Country und Soul bis heute ein Unikat ist. Und so besingt er im Opener, der namensgebend für sein neues Album ist, die Chance, frei von allen Zwängen nie anders klingen zu müssen, als es ihm sein Herz sagt. Ein Privileg.

Ein Album wie ein Drehbuch

„Freiflug“ ist ein typisches Egger-Werk. Konzeptiv erdacht, wie ein filmisches Drehbuch zu verstehen. Aber es ist auch in den zwölf Einzelteilen ganz unabhängig voneinander in sich schlüssig.

Die blonde Susi, die ihre Haare schüttelt wie die Marilyn Monroe, wird von Egger in ein beschwingtes Country-Folk-Umfeld gestellt. In „Feia und Flamm“ trifft sich nicht nur eine Überzeugung, die den Liederschreiber und Musiker in all den Jahrzehnten nie verlassen hat, sondern auch das klare Bekenntnis zur Herkunft und zur Weltoffenheit. Und so passt am Ende die „Gosinger Hymne“. Da ist er her, da gehört er hin. Auch.

Gerhard Egger & Die Mostrocker: "Freiflug" (Birne Records)

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber