"Meine Reise hat auf einem Flüchtlingsboot begonnen" - Die Zitate der Oscar-Nacht

"Mamas sind Superhelden."

Michelle Yeoh über ihre Rolle der Mutter in "Everything Everywhere All at Once"

"An alle kleinen Mädchen und Buben da draußen, die wie ich aussehen: Dieser Preis ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Beweis, dass Träume wahr werden. Und an alle Frauen: Lasst euch niemals sagen, dass ihr eure beste Zeit schon hinter euch habt."

Michelle Yeoh in ihrer Dankesrede für den Oscar als beste Hauptdarstellerin

"Meine Reise hat auf einem Boot begonnen, ich habe ein Jahr in einem Flüchtlingscamp verbracht. Und irgendwie habe ich es hierher geschafft, auf Hollywoods größte Bühne. Es heißt immer, solche Geschichten passieren nur im Film. Ich kann nicht glauben, dass es mir passiert ist. Das ist der amerikanische Traum!"

Ke Huy Quan, bester Nebendarsteller für "Everything Everywhere All at Once"

"Stopp! Ich habe 45 Sekunden und habe versprochen, mich daran zu halten. Ich stehe hier nicht alleine, ich bin Hunderte von Menschen. Wir haben gerade einen Oscar gewonnen!"

Jamie Lee Curtis, beste Nebendarstellerin für "Everything Everywhere All at Once", bedankte sich auch bei den Fans ihrer Genrefilme.

"Mein Mann ist im Gefängnis, nur weil er die Wahrheit sagt. Mein Mann ist im Gefängnis, nur weil er die Demokratie verteidigt. Alexei, ich träume von dem Tag, an dem Du frei sein wirst und auch unser Land frei sein wird."

Julia Nawalnaja in Richtung ihres in Russland inhaftierten Ehemannes Alexei Nawalny

"Das war dein erster Film, und du trugst uns alle auf deinen Schultern, als wäre es nichts. Ohne dich wäre niemand von uns hier."

"Im Westen nichts Neues"-Regisseur Edward Berger über seinen Wiener Hauptdarsteller Felix Kammerer

"Ich danke der Academy, dass sie sich nicht gefürchtet hat vor den Wörtern Women und Talking, die so nahe beieinander stehen."

Sarah Polley, die für das beste adaptierte Drehbuch ("Women Talking") ausgezeichnet wurde

"Es heißt, Hollywood gehen die Ideen aus. Steven Spielberg musste schon einen Film über Steven Spielberg machen."

Moderator Jimmy Kimmel

"John Williams war schon 53 Mal für den Oscar nominiert. Gewonnen hat er fünf. So super ist das ehrlich gesagt nicht."

Moderator Jimmy Kimmel

"Diversität wird heute groß geschrieben. Wir haben Darsteller aus allen Ecken von Dublin hier."

Moderator Jimmy Kimmel

Bildergalerie: Die emotionalsten Momente der 95. Oscar-Gala (Foto: (APA/AFP/PATRICK T. FALLON)) Bild 1/35 Galerie ansehen

