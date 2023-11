Masken-Panne bei "The Masked Singer" - Promi enttarnt

Bei "The Masked Singer" singen Prominente getarnt in aufwendigen Kostümen. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. In der zweiten Show am Sonntagabend auf Prosieben traten acht Kostüme gegeneinander an, nachdem das Okapi - verkörpert von Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein - nach der ersten Folge ihre wahre Identität preisgeben musste.

In der von Matthias Opdenhövel moderierten Livesendung kam es jedoch zu einer peinlichen Panne: Beim Auftritt des Kiwi hob sich die Maske und zeigte für einen kurzen Augenblick das Gesicht des Promis, der in dem flauschigen Kostüm steckt. Sofort verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken Bilder des Missgeschicks. Und obwohl das Gesicht nicht zur Gänze ersichtlich war, war für viele sofort klar: Hinter der Kiwi-Maske verbirgt sich niemand anderer als Schauspielstar Uwe Ochsenknecht.

Schauspieler Uwe Ochsenknecht wird unter dem Kiwi-Kostüm vermutet. Bild: (APA/DPA/Tobias Hase)

Viele Zuschauer sprachen sich darauf für ein Ausscheiden des Kiwis aus: "Eigentlich müsste Uwe jetzt raus, weil man ja schon weiß, wer es ist", schrieb eine Userin auf X. Doch beim Publikumsvoting konnte der Kiwi genügend Stimmen sammeln, sodass er auch in der nächsten Ausgabe am kommenden Samstag wieder mit dabei ist.

Feuerlöscher musste Maske fallen lassen

Ausgeschieden ist hingegen der Feuerlöscher, darin versteckte sich Topmodel Eva Padberg. Die Show habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sie habe sich "wie ein kleines Kind im Spielzeugladen" gefühlt, sagte die 43-Jährige nach ihrer Enttarnung. Padberg hatte bei der Show "I Love It" von Icona Pop gesungen.

Model Eva Padberg war der Feuerlöscher. Bild: ProSieben/Willi Weber

Weiter im Rennen bleiben neben dem Kiwi die Eisprinzessin, der Troll, der Lulatsch, der Mustang, die Marsmaus und Klaus Claus, der Halbbruder des Weihnachtsmanns.

