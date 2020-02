Lessings "Nathan" ab Samstag im Schauspielhaus

Sie wollte nicht, dass bloß Männer auf der Bühne stehen, die über Gott und die Welt schwadronieren. Deshalb hat sich Regisseurin Katrin Plötner für ihre "Nathan der Weise"-Inszenierung anstatt des Sultans für eine Sultanin entschieden. Gespielt wird sie von Katharina Knap. Am Samstag steigt die Premiere im Linzer Schauspielhaus. Ein kurzer Gedanke hatte Plötner obendrein gestreift, auch Nathan weiblich zu besetzen, aber sie wollte unbedingt Sebastian Hufschmidt in dieser Rolle sehen. Eine Entscheidung, die als Versprechen gelesen werden kann, weil Hufschmidt seit seiner brillanten Darstellung in Stefano Massinis Stück "Lehman Brothers" 2015 viel zu selten in tragenden Rollen eingesetzt wurde. Die auf knapp zwei Stunden eingedampfte Fassung des Aufklärungs- und Toleranz-Klassikers von 1783 mit seiner nicht aus der Welt zu verbannenden Aktualität stützt sich schauspielerisch außerdem auf Theresa Palfi, Katharina Hofmann, Markus Ransmayr, Julian Sigl, Klaus Müller-Beck und Gunda Schanderer. (pg)

"Nathan der Weise" von G. E. Lessing, Regie: Katrin Plötner, Premiere: 8. Februar, Schauspielhaus Linz, Termine: bis 12. Juni, Karten/Info: 0732/76 11-400, www.landestheater-linz.at