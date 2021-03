Landestheater: 1600 virtuelle Besucher

Seit 13. März, als das Landestheater nach einem Jahr Corona mit Mei Hong Lins Tanz-Produktion "Liebesbriefe" begann, unter dem Titel "Netzbühne" den digitalen Vorhang für sein Publikum zu öffnen, haben rund 1600 Personen von diesem Angebot Gebrauch gemacht. 552 ließen sich von den "Liebesbriefen" verführen, das uraufgeführte Musical "The Wave" (Premiere 20. März) in der Regie von Christoph Drewitz sahen 744 Menschen. "Der zerbrochene Krug", der am vergangenen Samstag in der Inszenierung von Bérénice Hebenstreit Premiere hatte, wurde bis gestern von 208 Schauspiel-Interessierten gesehen. 50,7 Prozent aller Besucher bezahlten ein Ticket für den virtuellen Eintritt, 49,3 Prozent nutzten das kostenlose Angebot über Registrierung. Durchschnittlich – Gratis-Konsumenten eingerechnet – wurde für eine Karte elf Euro bezahlt.

Das Linzer Theater Phönix war ab 15. Februar Oberösterreichs Vorreiter mit digitalen Schauspiel-Angeboten. Die Regiearbeit "Winnetou eins bis drei – und am Ende stirbt Karl May" von Erik Etschel (noch bis 8. April) sahen bisher 249 Menschen, 192 davon haben je neun Euro für den Zugang bezahlt.

Ab 10. April sendet das Landestheater mit der Bellini-Oper "I Capuleti e i Montecchi" (Romeo und Julia) seine vorerst letzte Streaming-Produktion. Das Salzburger Landestheater ist seit Jänner virtuell aktiv und bietet aktuell elf Produktionen online an. Bisher haben mehr als 4000 Personen diese Möglichkeit genutzt. (pg)