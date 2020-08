Lady Gaga räumte bei den MTV Video Music Awards ab

Die Musikerin wurde unter anderem als "Künstlerin des Jahres" geehrt und erhielt dafür den eigens für sie geschaffenen "Tricon Award", der neben ihrer künstlerischen Arbeit auch ihren Einsatz als Aktivistin ehrte. Drei Preise erhielt Lady Gaga gemeinsam mit Kollegin Ariana Grande für den Song "Rain On Me" und das dazugehörige Video. Beide waren mit je neun Nominierungen als Favoritinnen in das Rennen gegangen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen MTV-Wards mit Maske Es war die erste große Live-Preisgala in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie: Die MTV Video Music Awards in New York.

Neue Pandemie-Kategorien

Neue Kategorien wurden für Produktionen, die während der Pandemie entstanden, eingeführt: So erhielten Ariana Grande und Justin Bieber für "Stuck with U" den Preis für das "beste Musikvideo von Zuhause", die Gruppe CNCO wurde für "Unplugged At Home" als "beste Quarantäne-Darbietung" ausgezeichnet. Die Verleihung der Video Music Awards wird normalerweise als Spaß-Event am Ende des Sommers betrachtet, heuer galt der Veranstaltung aber besondere Aufmerksamkeit, weil viele ähnliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden waren.

Bildergalerie: Die besten Bilder der MTV Video Music Awards

Die Gala fand als erstes großes Live-Spektakel seit Beginn der Corona-Pandemie auf mehreren Open-Air-Bühnen in New York statt. An einigen Schauplätzen waren Zuschauer live dabei, bei anderen wurde für die Übertragung der Applaus vom Band eingespielt.