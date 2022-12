Rekord für "Avatar 2"

So schnell wie kein anderer Film im Jahr 2022: "Avatar: The Way of Water" hat in nur 14 Tagen (von 14. bis 28. Dezember) weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar durch Kartenverkäufe an den Kinokassen umgesetzt. Insgesamt gelang es dieses Jahr nur drei US-Filmen, diese Marke zu überschreiten. Neben "Avatar 2" waren dies "Top Gun: Maverick", der 31 Tage brauchte, um diese Summe zu erwirtschaften, und "Jurassic World Dominion", dem dies nach vier Monaten gelang. Zum Vergleich: 2019, in dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie, überschritten neun Filme die Milliarden-Marke. Gestern stand das globale Einspielergebnis von "Avatar 2" bereits bei 1,1 Milliarden Dollar. Um schwarze Zahlen zu schreiben, muss James Camerons Fortsetzung jedoch mehr als zwei Milliarden Dollar lukrieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur