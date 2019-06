Endlich wieder Sommerkino

Mit knapp 20 Premieren und einem reichen wie ausgewogenen Angebot von leichtfüßigen Komödien bis zu spannungsreichen Arthaus-Perlen locken die Programmkinos Freistadt, Linz, Vöcklabruck und Steyr wieder zu Open-Air-Filmen.

"Wenn das Wetter so ist wie jetzt und der Film passt, dann würden sogar 600 Zuschauer kommen", sagt Wolfgang Steininger, dessen Team vom Linzer Moviemento das Sommerkino mit 200 Plätzen im Höhenrausch-Gelände bespielt (4. 7. bis 5. 9.). Dort reicht man zu ausgewählten Arbeiten die passende Versorgung – zur Bayern-Komödie "Sauerkrautkoma" (7. 7.) gibt’s etwa Weißbier, zu "Nonna mia!" (17. 7.) italienische Köstlichkeiten.

Einen wahren Film-Leckerbissen serviert Steininger beim seinem Sommerkino in Freistadt, das heute startet: Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" feiert am 14. August Premiere. Wie im Mühlviertel, wo auf dem Braunberg bei St. Oswald Filme gespielt werden, projiziert man auch in Steyr abseits des angestammten Kino-Innenhofs (17. 7. bis 3. 8.) – die Beatles-Hommage "Yesterday" etwa in Schloss Lamberg (29. 7.). Die Lichtspiele Lenzing zeigen 20 Werke im Stadtcafé Arkadenhof (1. 7. bis 9. 8.). Info: www.openairkino.at (nb)