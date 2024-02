Hannes Schmid: Ein Hartkirchner beim "Bergdoktor"

In einer etwas zwielichtigen Rolle ist der junge Hartkirchner Schauspieler Hannes Schmid beim Staffelfinale des "Bergdoktor" am Mittwoch, 21. Februar, um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Karla und Markus Jenner, die gerade Eltern von Zwillingen geworden sind. Plötzlich verschlechtert sich Karlas Gesundheitszustand, doch die Tests von Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) bringen Karla und den besten Freund des Paares Fabian Marx, gespielt von Hannes Schmid, in Bedrängnis …

Kurzfilm und Theatertournee

Für den Oberösterreicher ist es nach der Episodenhauptrolle bei der RTL-Vorabendserie "Alles, was zählt" (2021) der nächste große TV-Auftritt. In der Zwischenzeit sei viel passiert, erzählt der 33-Jährige, der mit seiner Partnerin, der Schauspielerin Luisa Wietzorek, in Berlin lebt. So drehte er als Regisseur und Hauptdarsteller mit Florian Noever den Kurzfilm "Limbus" im Burgenland: "Der Film kam gut an und ist auf mehreren Festivals gelaufen", sagt Schmid. Im Vorjahr tourte er mit den "Theatergastspielen Fürth" mit dem Stück "Geliebte Hexe" durch Deutschland und Österreich.

Derzeit ist Hannes Schmid mit Castings beschäftigt. Bei einer internationalen Kinoproduktion, die ab Juni im Vereinigten Königreich gedreht werde, stünden die Chancen gut, sagt er: "Da bin ich für eine Rolle in der Endauswahl."

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn