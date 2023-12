Großer Landeskulturpreis für Margit Palme und Anselm Glück

Landeshauptmann Thomas Stelzer gab gestern bekannt, welche Kulturpersönlichkeiten heuer vom Land Oberösterreich geehrt werden. Die höchste Auszeichnung, den mit je 11.000 Euro dotierten Großen Landeskulturpreis, erhalten die bildende Künstlerin Margit Palme und der Schriftsteller Anselm Glück. Die Landeskulturpreise (je 7500 Euro) gehen an Nicole Six und Paul Petritsch (bildende Kunst), den Linzer Kulturverein Time’s Up (experimentelle und interdisziplinäre Formen künstlerischen Arbeitens), Gabriella Hauch (Kultur- und Geisteswissenschaft) und Karin Peschka (Literatur).

Mit dem Großen Landespreis für Initiative Kulturarbeit (7500 Euro) wird die Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur Fiftitu% ausgezeichnet, den Kleinen Landespreis für Initiative Kulturarbeit (je 2700 Euro) erhalten das Medienkulturhaus Wels und der Kulturverein Frikulum in Weyer. Elf Personen bekommen die mit je 5400 Euro dotierten Talentförderungsprämien, die in den gleichen vier Kategorien wie die Landeskulturpreise vergeben werden. Die Preise werden am 19. Dezember im Linzer Landhaus überreicht.

