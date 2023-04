Eine Bahnstrecke wird zum Festival

Das hat es wohl noch nie gegeben: Ein Festival im Zug. Das Festival der Regionen macht's heuer von 23. Juni bis 2. Juli möglich. Das alle zwei Jahre ausgetragene Festival findet an Orten entlang der Summerauerbahn von Linz ins Mühlviertel und weiter bis nach Tschechien statt - und teilweise im Zug selbst. "Wir haben in der Vorbereitung immer wieder die Kritik gehört, dass das Festival der Regionen nur mit dem Auto erreichbar ist", sagte Vereinsobfrau Fina Esslinger bei der Programmpräsentation am Mittwoch. "Das wollten wir ändern." Unter dem Motto "Höchste Eisenbahn" sollen aktuelle gesellschaftliche Zukunftsfragen künstlerisch bearbeitet werden.

So werden 13 Gemeinden entlang der Strecke zum Festivalschauplatz, unter anderem Steyregg, Gallneukirchen, Pregarten, Kefermarkt, Freistadt und Horni Dvoriste in Tschechien . Insgesamt 100 Künstlerinnen und Künstler sind an den 40 Projekten beteiligt. Gleichzeitig feiert das Festival, das regionale und internationale zeitgenössische Kunst aufs Land bringen will, das 30-Jahr-Jubiläum. "Uns geht's darum, zeitgenössische, kritische, mutige Kunst in und mit der Region zu entwickeln", sagte Geschäftsführer Otto Tremetsberger. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) lobte die große Bereitschaft der Bevölkerung, beim Festival mitzumachen.

Zur Eröffnung gibt es am 23. Juni eine Eröffnungsfahrt von Linz nach Horni Dvoriste, bei der an vielen wesentlichen Stationen Halt gemacht wird und Projekte besichtigt werden können. So erinnert ein Projekt in Lungitz (Gemeinde Katsdorf) an das wenig bekannte Außenlager Lungitz des Konzentrationslagers Gusen, in Kefermarkt mahnt ein sechs Meter hohes Baugerüst an den Umgang mit Ressourcen, in Summerau wird eine Kolonne alter Leiterwagen an die Eröffnungsfahrt erinnern, als die Bahnkreuzung einen Stau an Pferdefuhrwerken ausgelöst haben soll. Zusätzlich gibt es zahlreiche Aktivitäten in Freistadt und Gallneukirchen, wo im 2013 stillgelegten Alten Schwimmbad von 30. Juni bis 1. Juli zum ersten Mal ein Klangfestival veranstaltet wird. Auch im Zug selbst sind künstlerische Interventionen geplant. Das Festivalbudget beträgt rund 1,2 Millionen Euro, erwartet werden wieder rund 10.000 Besucher.

In die Festivalpässe sind Zug- und Bustickets inkludiert. Alle Infos gibt es auf fdr.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn