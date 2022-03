Die zehn besten Filme mit Bruce Willis

Platz 1: Stirb langsam 1 – 5 (1988 – 2013)

Sollten je Aliens auf der Erde landen und fragen, wie ein guter Action-Kracher aussieht, dann ist es ratsam, ihnen die Reihe um Bruce Willis als mürrischer Kieberer John McClane vorzuspielen. Teil 1 und 2 sind unverwüstliche Klassiker des Genres, der dritte Teil injiziert eine ordentliche Portion Humor in die Franchise. Über den vierten und fünften Teil breiten selbst Willis-Fans lieber den Mantel des Schweigens.

Platz 2: Pulp Fiction (1994)

Der für sieben Oscars nominierte und mit der Goldenen Palme ausgezeichnete Gangsterstreifen von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994 gilt als einer der wichtigsten Filme der 1990er-Jahre. Bruce Willis spielt darin an der Seite von John Travolta, Samuel L. Jackson und Uma Thurman den Boxer Butch Coolidge, der von seinem Chef dafür bezahlt wird, dass er in der fünften Rundes seines nächsten Kampfes zu Boden geht. Doch Coolidge hat seine eigenen Pläne und so kommt es beim Kampf zur Katastrophe … Willis wollte unbedingt an dem Film, der schließlich den Oscar für das beste Originaldrehbuch erhielt, mitwirken – dank seiner Rolle in „Stirb langsam“ galt er bereits als Kassenschlager.

Als Butch Coolidge in Pulp Fiction Bild: ORF

Platz 3: The Sixth Sense (1999)

Bruce Willis einmal feinstofflich. Ein kleiner Bub hat übernatürliche Fähigkeiten, er kann tote Menschen sehen. Willis spielt darin einen Kinderpsychologen, der den Jungen betreut. Kritik und Publikum bewerteten den Film einhellig als herausragend. The Sixth Sense wurde für sechs Oscars und zwei Golden Globes nominiert. Er spielte knapp 700 Millionen Dollar ein und ist der finanziell erfolgreichste Film des Schauspieles.

The Sixth Sense wurde für sechs Oscars und zwei Golden Globes nominiert. Bild: ORF

Platz 4: Armageddon – Das jüngste Gericht (1998)

Bruce Willis rettet wieder einmal die Welt. Mit einer Gruppe von Ölbohrexperten hat er als Harry Stamper die Aufgabe, einen Asteroiden abzuwenden, der direkt auf die Erde zurast. Willis läuft an der Seite von Star-Kollegen wie Ben Affleck, Owen Wilson, Liv Tyler und Billy Bob Thornton zu Höchstform auf, die allerdings nicht von allen honoriert wurde: Willis wurde für den Film mit der „Goldenen Himbeere“ als schlechtester Schauspieler ausgezeichnet. Der Film selbst gilt als typisch amerikanischer „Wir retten mal schnell die Welt“-Klassiker, Popcorn-Kino in Reinkultur.

Bruce Willis in "Armageddon" Bild: ORF

Platz 5: 12 Monkeys (1995)

Im dystopischen Endzeitthriller von Terry Gilliam spielt Willis den Zeitreisenden James Cole, der ins Jahr 1995 geschickt wird, um den Ausbruch einer verherrenden Epidemie zu verhindern. Er soll das Geheimnis des schrägen Bundes der „12 Monkeys" aufdecken, der seinerzeit plante, die Erde zu verseuchen. Ein düsterer Science-Fiction-Klassiker voller Verschwörungen, Alpträume und schwelenden Revolutionen.

Bruce Willis als James Cole Bild: ORF

Platz 6: Das fünfte Element (1997)

Platz 7: Unbreakable (2000)

Platz 8: R.E.D. – Älter, Härter, Besser (2010)

Platz 9: Sin City (2005, 2014)

Platz 10: Moonrise Kingdom (2012)