Das Theater Phönix und die komischen Seiten einer Ehekrise

Louise und Tom hat’s erwischt: Sie sind in eine veritable Ehekrise geschlittert. Nun versuchen sie, ihre Beziehung in einer Paartherapie zu kitten. Vor den Terminen treffen sich die Ärztin und der Journalist regelmäßig im Pub gegenüber, um die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung zu rekapitulieren.

Die Komödie "Niemand hat gesagt, dass du ausziehen sollst" nach dem gleichnamigen, 2019 erschienenen Roman des britischen Autors Nick Hornby begleitet Louise und Tom zehn Wochen lang mit viel Sarkasmus und britischem Humor bei ihren Pub-Gesprächen. Am kommenden Donnerstag hat das Stück als österreichische Erstaufführung am Linzer Theater Phönix Premiere. "Tom und Louise zeigen die komischen Seiten einer Ehekrise", beschreibt Silke Dörner, künstlerische Phönix-Leiterin, das Stück.

Das könnte Sie auch interessieren: "Mein Kampf" in Braunau: Bauhoftheater lässt mit Produktion aufhorchen

Regie führt zum ersten Mal am Phönix Susanne Draxler (Bild). Die ausgebildete Schauspielerin und Musicaldarstellerin inszenierte in den vergangenen Jahren vor allem an freien Wiener Theaterbühnen, etwa im Theater am Werk am Petersplatz oder im Theater an der Gumpendorfer Straße. "Das Stück dringt tief in die Intimität der Figuren ein und zeigt die Eheprobleme vom Banalen bis zum Tiefschürfenden", sagt die Wienerin. Als Ort der Handlung wählte sie mit Ausstatterin Elisabeth Gressel einen stilisierten Raum, der von Sesseln umrahmt ist. "In jeder Szene wird ein Sessel in die Mitte gerückt, der für das jeweilige Thema steht." So werde es auf der Bühne immer chaotischer. Zwischen den Szenen gibt es kurze musikalische Passagen, in denen auch das Publikum miteinbezogen wird.

Lesen Sie auch: Von der Lebenslüge zur Schönheit der Liebe

Als Darsteller sind Karina Pele und Martin Brunnemann zu sehen, die in dem Konversationsstück eindreiviertel Stunden ohne Pause auf der Bühne stehen. "Es ist ein Fest für die Schauspielenden", sagt Dörner. Regisseurin Draxler liebt die Texte Hornbys: "Er hält uns den Spiegel vor und arbeitet Themen humorvoll auf, ohne Tiefe und Ernsthaftigkeit zu verlieren."

"Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst", Komödie nach dem Roman von Nick Hornby, hat am 29. Februar um 19.30 Uhr im Theater Phönix Premiere. Weitere Vorstellungen bis 11. April. Infos und Karten gibt es auf theater-phoenix.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn