Der ORF entdeckt sein Publikum: Das Programm für 2024

ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz hatte für 2024 offenbar ein klares Konzept. Neue Formate ziehen sich quer durch die Bank, auch inhaltlich konnte die gebürtige Altmünsterin – im Vergleich zu ihrer Vorgängerin – viel Griffiges sagen.

Tatsächlich wird jetzt die jüngere Zielgruppe angegangen ( "Frag das ganze Land" , nach dem Vorbild von Ö3), ebenso kokettiert man mit der zahlenmäßig nicht unerheblichen Schlagerfanschar ( "Hossa! Die güldene Schlagernacht") und dem ganz jungen Publikum (siehe Kasten nebenan). Bei fast allen neuen Formaten ist der rote Faden, dass das Publikum zur Beteiligung aufgerufen ist. Mitte Oktober startet der ORF dazu seine Imagekampagne "Für dich und mich und alle".

Im Sportbereich sollen die Olympischen Spiele in Paris Quoten bringen, ebenso die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wobei die Spiele des österreichischen Teams (so es sich qualifiziert) beim Privatsender Servus TV zu sehen sind. Fünf große Wahlen ( Nationalrat, EU, USA, Steiermark und Vorarlberg) stehen ebenfalls 2024 an.

Show und Quiz

Ab 3. März wird "Die große Chance" reaktiviert. 50.000 Euro warten auf den Gewinner des Gesangs- und Tanzwettbewerbes. " Hier spielt die Musik" vermischt ab 3. November Mitraten und Mitsingen.

Am 25. November verabschiedet sich (wahrscheinlich) Thomas Gottschalk von "Wetten dass..?". "Dancing Stars" läuft wieder ab 2025, im Herbst 2024 wird es ein Casting geben, bei dem sich Stars und Profis für die nächste Staffel qualifizieren. "Clever" wird eine Wissensshow im Hauptabend, schließlich wird bei "Es wird heiß" um die Wette gegrillt.

Am 24. November heißt es für Manuel Thalhammer, der im Vorjahr die "Comedy Challenge" gewonnen hat, "Es kommt wie’s kommt".

"Biester" ist die Nachfolgeserie zu den "Vorstadtweibern" Bild: ORF

Info und Doku

Bei "Ist das so...?" geht Mirjam Weichselbraun gesellschaftspolitischen Fragen nach, "Europa und der Bürger" mit Hans Bürger beschäftigt sich mit der EU-Wahl. Statt "Vera" gibt es jeweils freitags ein Korrespondentenmagazin. In "Fightclub" diskutieren zwei Kontrahenten auf Augenhöhe. Das "ZiB Magazin XLarge" schafft mehr programmatischen Platz für das Leben der jungen Generation.

Landesstudios

Am Samstag-Vorabend präsentieren sich die Landesstudios mit einem regionalen Magazin, ebenso mit dem Format " Ein Sommer in...". Die Diskussionssendung "Bürgerforum" geht ab 2024 auch ins Land hinaus.

Die Serie "School of Champions" beschreibt das Leben zwischen Sieg und Niederlage in einem elitären Ski-Internat. Bild: ORF

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder

