Blonder Engel besingt SP-"Verwexcelung"

"Manchmal måcht’s an Schnoizer und ein Song ist da – in diesem Fall war es genauso", sagt der Blonde Engel alias Felix Schobesberger im Gespräch mit den OÖN. Der Linzer Liedermacher beschreibt so die Entstehungsgeschichte der Nummer "Verwexcelung", die seit zwei Tagen zum Internet-Hit hochgeklickt wird und den Schlamassel der SPÖ bei deren Wahl des nun offenbar doch feststehenden Vorsitzenden Andreas Babler karikiert.

"Aun da Parteispitze a Wechsl – Passiert heit oft amoi im Excel – Des is fian Dosko deppert grennt – Hingegn fian Babler excelent", singt der Blonde Engel im Refrain. "Den Reim Wechsl – Excel hatte ich gleich im Kopf, der Refrain woa also a G’schicht von ana Minutn."

Schobesberger liegt es fern, Häme über Personen oder Gruppierungen zu schütten, "das hab ich schon bei meiner Nummer ,Da Vizi auf Ibizi‘ nicht gemacht, ich sehe diese Lieder eher als satirische Chronik". Er sei auch während der politischen Verheerungen von Chat-Affäre und Rücktritt des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Nummer gefragt worden, "aber mir gelingt ein Lied nur, sofern der Sachverhalt ein skurriles Moment in sich birgt. Und die Chats waren der blanke Wahnsinn, ohne jede Skurrilität."

Neues Album im Herbst

Nein, als politischer Singer-Songwriter sehe sich Schobesberger keineswegs, "das können andere viel besser, aber manchmal kommt mir so was aus". Am 27. Oktober wird er im Linzer Posthof sein neues Album präsentieren: "Es wird heißen ,Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig, aber das ist okay‘. Das ist mein musikalischer Überblick über die vergangenen Jahre, die auch von der Pandemie geprägt waren."

In dieser Zeit habe Schobesberger festgestellt, dass er auch seinen ernsteren, melancholischen Nummern Platz und Bühne einräumen möchte. "Aber nicht so, dass alles grauslich ist – keine Sorge. Es wird auch viel Lustiges zu hören sein. Aber ich wollte auch dieser Seite meiner Persönlichkeit einmal Ausdruck verleihen. Die Platte war und ist für mich ein heilsamer Prozess."

Aktuell tourt der Blonde Engel in Wien, Graz und Salzburg. Seine nächste Show in Oberösterreich ist am 29. September im Gewäxhaus Ennsdorf zu sehen. Bis dahin mag man sich mit seiner "Verwexcelung" amüsieren: "Da Doskozil sågt stü baba – Weil jetzt is Andi Babler da – Wo grod nu d’Rendi-Wagner war."

Der Songtext:

Verwexcelung (T+M: Blonder Engel)

Aun da Parteispitze a Wechsl

Passiert heit oft amoi im Excel

Des is fian Dosko deppert grennt

Hingegn fian Babler excelent

Stellungnahme, blablabla

Da Doskozil sogt stü babab

Weil jetzt is Andi Babler da

Wo grod nu d’Rendi-Wagner war

In’d erste Reih der Rotn, jo do schoff i’s

Mit Microsoft Office

Aun da Parteispitze a Wechsl

Passiert heit oft amoi im Excel

Des is fian Dosko deppert grennt

Hingegn fian Babler excelent

Doch des is ka leichtes Erbn

De Partei, de liegt in Scherbn,

Waun ned scho sogoa im Sterbn

Um olle Seitn muas ma Werbn

Ned olle sogn mehr Freundschaft

I glaub das ma des mit Powerpoint schafft

Aun da Parteispitze a Wechsl

Passiert heit oft amoi im Excel

Des is fian Dosko deppert grennt

Hingegn fian Babler excelent

