Beschwerde gegen ServusTV wegen Coronaberichte

Das berichtet Radio Ö1. Als Grund nannte in dem Bericht Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, dass "hier Unwahrheiten insinuiert werden, die Leute aufgehetzt werden, die Wissenschaft schlechtgemacht wird". Dadurch passiere "eine Radikalisierung und Unausgewogenheit, die für unsere Gesellschaft schädlich" sei. Beim Presseclub häuften sich die Briefe von Mitgliedern und besorgten Medienkonsumenten wegen der Berichterstattung von ServusTV, so Kraus.

Falsche Fakten zur Impfung

Besonders in der Kritik steht dabei die wöchentliche Kolumne "Der Wegscheider" von Senderchef Ferdinand Wegscheider. Er soll laut Faktencheck des Magazins Profil in drei Fällen falsche Behauptungen über die Corona-Impfung aufgestellt haben, unter anderem, dass die Impfung für Kinder mangelhaft erprobt oder per Notfallgenehmigung zugelassen worden sei, was zumindest für Europa nicht stimmt.

In der Beschwerde kritisiert der Presseclub Concordia, dass Servus-TV in seiner Corona-Berichterstattung nicht die Regeln für Privatsender einhalte, wonach Nachrichten mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen sind.