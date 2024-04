Top 10: Das sind die besten Nirvana-Songs

Vor 30 Jahren, am 5. April 1994, schoss sich Nirvana-Frontmann Kurt Cobain im Heroinrausch in seinem Haus am Lake Washington bei Seattle mit einer "Browning Auto 5"-Schrotflinte in den Kopf.

Anlässlich seines Todestages hat die nachrichten.at-Redaktion ein Ranking der besten Nirvana-Songs erstellt.

Galerie: Fragmente aus Kurt Cobains Leben in Bildern

Bildergalerie: Zum 30. Todestag von Kurt Cobain (Foto: Universal Music) Bild 1/13 Galerie ansehen

Zum Quiz: Was wissen Sie über Kurt Cobain und die Band "Nirvana"?

Was wissen Sie über Kurt Cobain und die Band "Nirvana"? Welcher ist Ihr Lieblingssong von Nirvana? Stimmen Sie ab!

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

1. „Smells Like Teen Spirit“ (1991): Der Klassiker!

2„About A Girl“ (1989): Vom Debütalbum „Bleach“

3 „Heart-Shaped Box“ (1993): Die erste Single-Auskopplung aus „In Utero“

4 „The Man Who Sold The World“ (1994): David-Bowie-Cover vom „Unplugged In New York“-Album

5 „Lithium“ (1991): Das Stück handelt von einem Mann, der sich nach dem Tod der Freundin der Religion zuwendet

6 „You Know You’re Right“ (2002): 1993 aufgenommen, erst auf der Best-of-CD „Nirvana“ erschienen

7 „Sliver“ (1992): Aus dem „Incesticide“-Album

8 „Where Did You Sleep Last Night“ (1994): Leadbelly-Cover „Unplugged In New York“

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

9 „Come As You Are“ (1991): Zweite Single aus „Nevermind“

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

10 „Sappy“ (2004): Aus der Raritäten-Box „With The Lights Out“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper