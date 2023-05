68. Song Contest: ABBA erteilt Spekulationen über Reunion Absage

Ein gemeinsamer Auftritt der vier Sänger sei "ausgeschlossen", sagte Mitgründer Benny Andersson in einem Interview mit der BBC-Sendung "Newsnight". "Ich will das nicht. Und wenn ich nicht will, wollen die anderen auch nicht. Es ist für alle vier von uns das Gleiche. Wenn jemand nein sagt, ist das ein Nein", sagte er.

Der ebenfalls bei dem Interview anwesende ABBA-Sänger Björn Ulvaeus fügte hinzu: "Wir können 50 Jahre ABBA feiern, ohne dass wir auf der Bühne stehen." Beim diesjährigen ESC in Liverpool hatte die Schwedin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" gewonnen. Damit richtet Schweden im kommenden Jahr zum siebenten Mal den ESC aus - 50 Jahre nach dem ersten schwedischen Sieg bei dem europäischen Musikwettbewerb dank ABBA und ihrem Hit "Waterloo".

