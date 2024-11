600.000 Besucher kamen zur Kulturhauptstadt

Eine Woche vor dem Abschluss-Wochenende in Laakirchen und Gmunden (30.11./1.12.) wurde am Freitag im Lehar-Theater Bad Ischl ein erstes Resümee gezogen: Bis Ende Oktober konnten laut ersten vorliegenden Zahlen 600.000 Besucher bei 300 Projekten begrüßt werden (es sind aber erst 60 Prozent der Veranstaltungen ausgezählt), die von 2800 Künstlern und Wissenschaftlern gestaltet wurden. Laut Wirtschaftskammer entstanden 200 neue Arbeitsplätze, auch für den Tourismus gab es ein Plus: Die Zahl der Nächtigungen stieg in Salzkammergut von Jänner bis Oktober um 2,2 Prozent. Insgesamt waren 23 Gemeinden im oberösterreichischen und steirischen Salzkammergut an der Kulturhauptstadt beteiligt. Bad Ischl war die Bannerstadt.

Das Budget betrug 31 Millionen Euro, davon wurden 15,8 Millionen Euro für die künstlerischen Projekte ausgegeben, 6,9 Millionen für das Personal, 3,6 Millionen für Marketing und 4,7 Millionen für die Verwaltung. Insgesamt 39 Personen waren heuer bei der Kulturhauptstadt hauptamtlich beschäftigt. Es gab Medienberichte über die Kulturhauptstadt im Wert von 110 Millionen Euro. Durch Ticketverkäufe wurden 600.000 Euro eingenommen. „Uns war es wichtig, niederschwellige Angebote zu setzen. Viele Veranstaltungen waren bewusst bei freiem Eintritt", sagte Manuela Reichert, kaufmännische Leiterin der Kulturhauptstadt.

Bei der Schluss-Pressekonferenz: Ines Schiller, Bürgermeisterin Bad Ischl, Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin, Manuela Reichert, kaufmännische Leiterin, Marlene Novotny , Moderatorin Bild: Herbert Schorn

Elisabeth Schweeger, die künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt, sagte: „Unsere wichtigste Botschaft ist, dass wir mit Kunst viel bewegen können. Wer an der Kunst spart, spart an der Essenz des Lebens.“ Es habe viele Wechselwirkungen mit Wirtschaft und Tourismus gegeben. „Es ist nicht vorbei. Es geht noch weiter. Wir haben bewiesen, dass Kultur verbindet.“ Wichtig sei es jetzt, dass das vorhandene Wissen weitergegeben wird. 2025 sollen einige Projekte fortgeführt werden, etwa das Wirtshauslabor, das Kunstquartier in Gmunden oder die Interventa in Hallstatt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn