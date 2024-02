OÖN-Frauentag: Butter ganz einfach selbst gemacht

Knusprige Rinde, würziges Brot, gute Butter und frische Kräuter obendrauf – viel besser geht’s nicht, da sind sich die Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer einig.

Beim OÖN-Frauentag am Freitag, 8. März, in den Linzer Promenaden Galerien verraten sie, wie man Butter selber herstellen kann, und geben dazu viele Tipps rund ums Kochen mit Wildkräutern: "Wenn wir an dem Tag nicht vollkommen zugeschneit sind, bringen wir ganz viele verschiedene mit", sagt Magdalena Mehringer, die einen typischen Mühlviertler Hof in Gallneukirchen bewirtschaftet. "Bärlauch wird’s dann bestimmt geben, auch die Vogelmiere hab ich schon entdeckt", sagt die Kräuterpädagogin. "Oder die jungen Brennnesseltriebe, die sehr fein schmecken und supergesund sind."

Gesunde Wildkräuter

Mit dabei in den Promenaden Galerien ist auch Gabriele Kammerhuber, Seminarbäuerin aus St. Valentin. Auf dem Hof der Familie werden Blumen und Kräuter angebaut. "Die ersten Triebe sprießen längst, auch ein paar Gänseblümchen hab ich schon gesehen", sagt Gabriele Kammerhuber. Ihr Lieblingskraut ist allerdings die Schafgarbe. "Die schmeckt nicht nur sehr gut, sie hilft als Tee oder Tinktur bei Bauchkrämpfen und hat sich sogar bei Wechselbeschwerden bewährt."

Das alte Wissen rund um heimische Wildkräuter weiterzugeben, ist auch Wilbirg Benischek ein Anliegen. Sie gibt nicht nur Kochkurse, sondern hält auch Seminare auf ihrem Hof in St. Florian. Gerade die Frühlingskräuter, die jetzt überall aus dem Boden sprießen, seien perfekte Begleiter in diesen Wochen.

"Sie enthalten gesunde Bitterstoffe, die unseren Stoffwechsel ankurbeln, unsere Lebenskraft stärken und damit die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben."

Gänseblümchen-Bruschetta

Zutaten: 2 gekochte Eier, 2 EL Sauerrahm, 200g Hüttenkäse, Kräuteressig, Öl, 1 Baguette, 1 Handvoll Wildkräuter (Gänseblümchen, Giersch, Schafgarbe, Gundelrebe, Löwenzahn)

Zubereitung:

Baguette in Scheiben schneiden, mit Öl bestreichen, in Pfanne rösten oder toasten. Wildkräuter fein hacken. Die Eier sehr fein würfeln Hüttenkäse mit Sauerrahm vermengen, Wildkräuter und Eier unterheben. Mit Essig, Öl, Kräutersalz und Pfeffer abschmecken, im Kühlschrank durchziehen lassen. Auf die getoasteten Brotscheiben streichen und mit Gänseblümchen dekorieren

Magdalena Mehringer

Magdalena Mehringer, Seminarbäuerin Bild: VOLKER WEIHBOLD

Magdalena Mehringer, ist Seminarbäuerin und bewirtschaftet mit ihrem Mann einen typischen Mühlviertler Hof mit Kühen und Hendln und einem üppigen Gemüsegarten. Die 54-Jährige ist auch ausgebildete Kräuterpädagogin und Seminarbäuerin auf der Landwirtschaftskammer, wo sie Kindern und Erwachsenen ihr Wissen über gutes Essen und hochwertige Lebensmittel weitergibt. "Ich bin stolz auf unsere guten Produkte im Land. Und ich freue mich auf viele nette und fruchtbare Gespräche."

Gabriele Kammerhuber

Gabriele Kammerhuber, Seminarbäuerin Bild: Ing. Gerald Pfabigan

Gabriele Kammerhuber kommt aus St. Valentin, auf dem Bauernhof der Familie werden vor allem Blumen und Kräuter angebaut. Daneben ist es der 57-Jährigen ein Anliegen, andere Menschen für Wildkräuter zu begeistern. "Das ist – genauso wie das Kochen – meine Leidenschaft", sagt sie. Ihr Lieblingskraut ist übrigens die Schafgarbe: "Die schmeckt nicht nur sehr gut, sie hilft als Tee oder Tinktur auch bei Bauchkrämpfen und hat sich sogar bei Wechselbeschwerden bewährt."

Wilbirg Benischek

Wilbirg Benischek, Seminarbäuerin Bild: Erwin Wimmer

Wilbirg Benischek (54) hält als Seminarbäuerin Kochkurse und gibt auch Kräuterseminare auf ihrem Hof in St. Florian. "Da will ich das alte Wissen rund um diese Pflanzen weitergeben, die für die Küche genauso wertvoll sind, wie für die Hausapotheke". Gerade die Frühlingskräuter, die jetzt bald überall aus dem Boden sprießen, seien perfekte Begleiter in diesen Wochen. "Sie enthalten gesunde Bitterstoffe, die den Stoffwechsel ankurbeln, die Lebenskraft stärken und uns damit die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben."

