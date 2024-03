OÖN-Frauentag 2024: "Was gibt’s Besseres als ein frisches Butterbrot?"

Schlagobers in ein Schraubglas füllen, ein paar Minuten kräftig schütteln – und fertig ist die hausgemachte Butter. Wie einfach das geht, zeigten Seminarbäuerinnen an ihrem großen Stand mitten in den Promenaden Galerien. Die Besucherinnen fanden’s großartig, auch wenn man "schon ein bissl Schmalz dafür braucht", so die Kommentare der Gäste. Und geschmeckt hat’s allen "einfach wunderbar". Entsprechend groß war auch der Andrang.