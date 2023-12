Junge Welserin sitzt nach Unfall im Rollstuhl: „Die Ärzte sagen, es müsste ein Wunder passieren“

Endlich ist es soweit – die Schlüssel zu ihrer ersten eigene Wohnung hat Lara M.* bereits, bald zieht sie von Zuhause aus. Dabei wurden der 21-jährigen Welserin auf dem Weg dorthin viele Steine in den Weg gelegt. Neun Jahre war sie alt, als sie von einem Auto erfasst wurde. „Die Autofahrerin war zu schnell unterwegs, sie konnte nicht bremsen“, erinnert sich die junge Frau zurück an diesen schrecklichen Tag. Im Krankenhaus wurde sie untersucht und durfte noch am gleichen Tag