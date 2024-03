Weiter Kritik an Ukraine-Importen

Landwirte fordern strengere Importbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte. Ein am Mittwochabend gefundener Kompromiss der EU-Staaten sei nur ein halber Schritt in die richtige Richtung, heißt es in einer Stellungnahme mehrerer europäischer Bauernverbände. Auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) gehen die angedachten Bestimmungen nicht weit genug.

Die Bauernverbände drängen darauf, dass auch auf Weizen und Gerste aus der Ukraine Zölle erhoben werden, sobald die Importe eine bestimmte Menge überschreiten. Die Einigung sieht das derzeit für Produkte wie Geflügel, Eier, Zucker und Mais vor. Für den endgültigen Beschluss der Importregeln braucht es eine Mehrheit im EU-Parlament.

Umstritten ist, wie berichtet, auch die geplante EU-Entwaldungsverordnung. Am Donnerstag meldete sich Karl Fischer, Obmann des Vereins "Soja aus Österreich", zu Wort. Er warnt vor überbordender Bürokratie. "Klimaschutz darf nicht auf Kosten der heimischen Eiweißversorgung gehen."

