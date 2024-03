Teurere Lebensmittel: Ausgaben der Haushalte um zehn Prozent gestiegen

Wie viele Tonnen Lebensmittel kaufen die Österreicher im Einzelhandel, und wie viel geben sie dafür aus? Das analysiert die AMA (Agrarmarkt Austria) jährlich. Das Ergebnis für 2023: Die Menge blieb praktisch gleich bei 1,97 Millionen Tonnen. Die Ausgaben sind um 10,2 Prozent auf 9,48 Milliarden Euro gestiegen.

Preisanstiege gab es vor allem noch Anfang 2023, wie AMA-Marktforschungsleiterin Micaela Schantl sagte. Im Lauf des Jahres habe sich das reduziert. Bei Butter, einem Vorlauf-Indikator, gingen die Preise im Gesamtjahr 2023 schon um 4,7 Prozent nach unten. Käse wurde um 14,6 Prozent teurer, die Gruppe Milch, Joghurt, Obers um 10,2 Prozent. Weitere Beispiele: Fleisch und Geflügel verteuerten sich um sieben Prozent, Fertiggerichte um 12,8 Prozent.

Konserven und Mehl wurden gehortet

Was die Mengen betrifft, fällt auf, dass Produkte, die in Zeiten von Corona und des Kriegsbeginns in der Ukraine gehortet wurden, nun aufgebraucht werden und damit 2023 weniger eingekauft wurden. Bei Obst- und Gemüsekonserven gab es dahingehend ein Minus von 4,5 Prozent, bei Mehl ein Minus von 10,6 Prozent.

Ein langfristiger Trend ist der steigende Anteil an Aktionsware. In 20 Jahren hat sich dieser mehr als verdoppelt, 2023 wurden 30 Prozent der Lebensmittel in Aktion gekauft. An der Spitze stehen Rind- und Schweinefleisch mit gut 50 Prozent Aktionsanteil, vor Butter mit 46 Prozent.

Die allgemeine Inflation betrug 2023 7,8 Prozent. Sind Lebensmittel nun ein Inflationstreiber? "Nein, zur Teuerung haben andere Branchen genau so beigetragen", sagte AMA-Christina Mutenthaler-Sipek bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag auf Nachfrage. Die Mengen seien stabil, Gründe für höhere Preise gebe es unterschiedliche. Vor allem Produkte, die energieintensiv in der Herstellung sind, haben demnach zugelegt. Und bei Kartoffeln etwa (plus 23,4 Prozent) zeigten sich die Auswirkungen einer wegen Schädlingen verursachten schwächeren Ernte und damit weniger Angebots.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens