SES: Mehr Gäste und Umsatz, neuer Geschäftszweig

Die Immobiliensparte des Spar-Konzerns, SES, ist im Vorjahr gewachsen: Die Besucherzahl stieg um 5,2 Prozent auf 112 Millionen. Der Umsatz der eingemieteten Geschäfte und Lokale erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 3,32 Milliarden Euro. In Österreich stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Euro. Zu SES gehören 31 Standorte in sechs Ländern, in Oberösterreich max.center (Wels), Weberzeile (Ried) und Varena (Vöcklabruck). 46 Millionen Euro wurden in die Instandhaltung sämtlicher Standorte investiert.

"Das letzte Jahr hat gezeigt: Noch nie war es Menschen so wichtig, sich an echten Orten zu treffen", sagt SES-Geschäftsführer Christoph Andexlinger. Die Kaufkraft sei durch die hohen Lohnabschlüsse gestiegen. Jüngster Standort ist ein Einkaufszentrum im italienischen Bassano del Grappa. In Lienz hat SES auch ein Hotel errichtet: Es ist vorläufig das einzige Hotel in der Gruppe.

