Schweißtechnik-Kartell: 505.000 Euro Strafe für Zultner

Das Kartellgericht hat auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine Geldstrafe in Höhe von 505.000 Euro gegen das Grazer Unternehmen Zultner verhängt. Grund seien Kartellverstöße in Form von Preisabsprachen, Gebietsaufteilung und Wettbewerbsverboten, die mit dem Industriekonzern Fronius im Rahmen der Vertriebsvereinbarung abgeschlossen wurden, wie die BWB am Donnerstag mitteilte.

Gegen Technologieausrüster aus Pettenbach, der in dem Verfahren als Kronzeuge agiert, hat die BWB im Ende Oktober eine Millionenstrafe beantragt, eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Lesen Sie hier: Drei Millionen Euro Strafe für Fronius beantragt

Seit mindestens 2011 sollen sich Zultner, Fronius und das Vorarlberger Unternehmen Haberkorn wiederholt anlässlich der Auftragsanbahnung mit Kunden detailliert über Angebotskonditionen inklusive Preise ausgetauscht und Deckangebote gelegt haben.

Zultner, das auch einen Standort in Wels hat, habe freiwillig ein Anerkenntnis abgegeben und den Sachverhalt außer Streit gestellt. Der Beschluss ist rechtskräftig. Ende Jänner verhängte das Kartellgericht bereits eine Strafe in Höhe von 870.000 Euro gegen Haberkorn.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper