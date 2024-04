Schwächelnde Nachfrage: Maschinenbauer Engel mit Umsatzrückgang

Der oberösterreichische Maschinenbauer Engel mit Sitz in Schwertberg hat im Geschäftsjahr 2023/24 (mit Ende März) einen Umsatz von 1,6 (2022/23: 1,7) Milliarden Euro erzielt. Das sei ein Rückgang von rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das Volumen im Spritzgießmaschinenmarkt ist verschiedenen Verbandszahlen zufolge um bis zu 40 Prozent zurückgegangen", relativierte Geschäftsführer Stefan Engleder in einer Presseaussendung am Sonntagabend: Die OÖN haben bereits im Jänner über diese Entwicklung berichtet.

Es sei aber gelungen, in einem schrumpfenden Markt Anteile zu gewinnen, so Engleder. Wesentlich dazu beigetragen hätten die Bereiche Medizin und Verpackungen, im amerikanischen Raum und in Europa.

Die hohen Auftragsstände seien nahezu abgearbeitet, nachhaltige wirtschaftliche Erholung nicht in Sicht. Bereits Ende Jänner hatte Engel angekündigt, 35 Stellen im Großmaschinenwerk in St. Valentin in Niederösterreich abzubauen. "Wir erhoffen uns aber erste Wachstumsimpulse von den Frühjahrs-Fachmessen Chinaplas in Shanghai und NPE in Orlando", hofft Engleder. Den durchwachsenen Aussichten für das beginnende Geschäftsjahr begegnet das Unternehmen mit einem Ausbau der globalen Präsenz und laut Eigenangabe "Rekordauftragseingängen" für kundenindividuelle Automationslösungen.

Ausbau des globalen Netzwerks

In den Ausbau des globalen Netzwerkes will man im neuen Geschäftsjahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren. In den Regionen Europa, Amerikas und Asien setzt das Unternehmen auf weitgehend eigenständige Hub-Strukturen, wo erforderlich und sinnvoll, werden in Zusammenarbeit mit dem Sitz in Österreich globale Standards aufgesetzt. Engleder sieht einen großen Mehrwert darin, lokale Lösungen auch mit lokalen Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen umzusetzen.

Während das Standardsegment schwächelt, verzeichnen individuelle Automationslösungen einen deutlichen Aufschwung, hieß es, befeuert durch Fachkräftemangel und hohe Produktionskosten. Je nach Kundenwunsch verschmelze die dadurch erforderliche Automation mit der Maschine zu einer performanten Spritzgießzelle.

Wichtig bleibe bei Engel die international ausgeprägte Lehrlingsausbildung mit 240 Lehrlingen in Österreich, weltweit über 400. China und Tschechien seien neben Österreich die größten Ausbildungsstätten im globalen Netzwerk. Die Engel Gruppe beschäftigte Ende Jänner 2024 weltweit 7400 Mitarbeitende, davon 3800 in Österreich (2260 in Schwertberg, 270 in Dietach und eben 1270 in St. Valentin).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper