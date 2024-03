Pegasus-Preis: Vom Pferdesattel bis zum Dienstrad

Am 3. Juni werden wieder die besten Unternehmen Oberösterreichs prämiert: Die OÖN und ihre Partner (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, KPMG, Land Oberösterreich, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer Oberösterreich) vergeben den Pegasus.

Noch bis 5. April: Hier geht es zur Bewerbung

Diesjähriges Motto ist "Gemeinsam nach vorne". Oberösterreichische Unternehmen können sich in vier Kategorien bewerben: Gesucht werden neben "Leuchttürmen" und "Erfolgsgeschichten" auch "Innovationskaiser".

Hier hat sich Christina Traxler beworben. Ihre Firma "Mein Freizeitsattel" aus Unterweitersdorf bietet ein flexibles Mietsystem für Pferdesättel. Da die Sättel bei jungen oder verletzten Tieren häufig gewechselt werden müssen, sparen sich Pferdeliebhaber dadurch viel Geld.

Ihre Firma vermietet Pferdesättel. Bild: Christina Traxler

Eine andere Art von Verleih gibt es bei "Lease My Bike" von Gerhard Mayrhofer aus St. Marienkirchen. Er hat für die Kategorie "Zukunftshoffnungen" eingereicht. Gemeinsam mit seiner Frau startete er 2021 eine österreichweite Plattform für Dienstradleasing, rund 2000 Firmen werden betreut. In dieser Kategorie entscheidet das Saalpublikum per Live-Voting, wer sich über den Pegasus freuen darf.

Mayrhofer gründete eine Plattform, die beim Leasing von Diensträdern hilft. Bild: Gerhard Mayrhofer

Das unternehmerische Lebenswerk wird bei der Gala im Brucknerhaus, zu der alle Bewerber herzlich eingeladen sind, mit dem Pegasus in Kristall ausgezeichnet. Der Sonderpreis für die Unternehmerin/Managerin des Jahres wird von der Wirtschaftskammer Oberösterreich gesponsert.

