Pegasus: Die Einreichfrist wird verlängert

Gute Nachrichten für heimische Unternehmen: Die Einreichfrist für den Pegasus, den bedeutendsten Wirtschaftspreis des Landes, wurde um eine Woche verlängert. Noch bis Freitag, 12. April, können sich Unternehmen in fünf Kategorien bewerben.

Die Chance bereits genutzt hat die Brauerei Baumgartner aus Schärding, die sich in der Kategorie Erfolgsgeschichten beworben hat. Die Wurzeln reichen bis 1609 zurück. Für die Biere wird ausschließlich Wasser aus den eigenen Brunnen und Hopfen und Gerste aus der Region verwendet. Das Unternehmen mit Geschäftsführer Gerhard Altendorfer investiert laufend in die Umwelt: So wird zum Beispiel die eigene Abluft genutzt. In den vergangenen Jahren wurden bei einigen Sorten die 0,33-Liter-Gebinde von Ein- auf Mehrweg umgestellt.

Geschäftsführer Gerhard Altendorfer

Dachdecker-Buch für Kinder

Ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten hat sich die Dachdeckerei und Spenglerei Fürtbauer aus Laakirchen beworben. Das Traditionsunternehmen wurde 1929 gegründet und wird mittlerweile in vierter Generation von Maximilian Fürtbauer geführt. Das Angebot reicht von Fassadenbekleidung und Dacheindeckung von Privathäusern bis hin zu Großprojekten wie der Kupfereindeckung des Schlosses Traunsee und der Neueindeckung der Talstation der Schafbergbahn. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sanierung öffentlicher Gebäude. Besonderes Augenmerk wird auf die Ausbildung von Lehrlingen gelegt, auch Quereinsteiger sind im Betrieb mit 16 Mitarbeitern willkommen. Um Kindern den Beruf des Dachdeckers näherzubringen, erscheint demnächst ein eigenes Kinderbuch.

Maximilian Fürbauer Bild: Fischbacher

Heimische Firmen können sich auch in den Kategorien Innovationskaiser, Leuchttürme, Zukunftshoffnungen sowie als Unternehmerin/Managerin des Jahres bewerben. Wer die begehrten Statuen mit nach Hause nehmen darf, wird bei einer großen Gala am 3. Juni im Linzer Brucknerhaus bekannt gegeben. Alle Bewerber sind eingeladen.

