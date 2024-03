Pegasus: Die besten Unternehmen des Landes

Wachstum auf allen Ebenen – das schaffte das Intralogistik-Unternehmen TGW in Machtrenk in den vergangenen Jahren bei Umsatz, Investitionen, Mitarbeitern. Der international tätige Konzern mit 4400 Beschäftigten rittert mit anderen oberösterreichischen Unternehmen um den Pegasus-Preis in der Kategorie "Leuchttürme".

Henry Puhl, Geschäftsführer des Intralogistik-Spezialisten TGW Bild: TGW Logistics

Das Unternehmen versteht sich nicht als "rein ökonomische Zweckgemeinschaft, sondern als eine sinnorientierte Wertegemeinschaft, die menschliches und fachliches Wachstum und unternehmerischen Erfolg ermöglicht". Auf der Logistikfachmesse in Stuttgart präsentierten die Marchtrenker drei Innovationen, die laut eigener Einschätzung die Branche verändern könnten. Eine davon ist ein KI-basierter Roboter, der flexibel zwischen manuellem und automatischem Kommissionieren wechselt.

Als regionale Pegasus-"Erfolgsgeschichte" sieht sich das Familienunternehmen Fleischhauerei Ozlberger GmbH von Renate Ozlberger in Hartkirchen, die in sechster Generation mit ihrem Sohn den Betrieb führt. Sie hat die Fleischhauerei durch zahlreiche Modernisierungen und Ökologisierungen wieder zu einem florierenden Unternehmen gemacht.

Renate Ozlberger führt eine Fleischerei in Hartkirchen. Bild: privat

Ein weiteres Flaggschiff der oberösterreichischen Industrie, die Miba AG in Laakirchen, hat sich ebenfalls für die Kategorie "Leuchtturm" beworben.

Bewerben auch Sie sich bis 5. April in fünf Kategorien (Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen, Leuchttürme, Innovationskaiser, Unternehmerin des Jahres) auf der Webseite nachrichten.at/ pegasus2024! Wer ausgezeichnet wird, wird am 3. Juni bei einer Gala in Linz bekannt gegeben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Neue Pegasus-Wirtschaftszeitung: Kooperation statt Konkurrenz Bereits zum 31. Mal veranstalten die OÖNachrichten mit ihren langjährigen Partnern den erfolgreichsten Wirtschaftspreis des Landes. Der diesjährige Pegasus steht im Zeichen neuer Wege. Welche Firmen zeigten im Jahr 2023, dass sie ihre Kundinnen und Kunden und ihre Märkte verstehen? Wer ist auch in schwierigen Zeiten erfolgreich, sodass unser Land gemeinsam nach vorne schauen kann? Bewerben Sie sich bis zum Freitag, 5. April 2024.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.