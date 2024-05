Konkurrenz zu ChatGPT auch aus Oberösterreich

Der Linzer JKU-Professor Sepp Hochreiter experimentiert und forscht an effizienterer künstlicher Intelligenz (KI). Die OÖN berichteten über das von ihm mitbegründete Start-up NXAI mit Stefan Pierer und dem Linzer Unternehmen Netural X. Zuletzt habe man für höhere Rechenleistung zum Trainieren der KI rund zehn Millionen Dollar ausgegeben. Für die nächste Finanzierungsrunde denke man an 100 Millionen Dollar (93 Millionen Euro), so Hochreiter zu der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Hochreiter dazu nicht erreichbar.

Das Geld werde hauptsächlich von europäischen Investoren kommen, auch Amazon und Microsoft dürften an Bord kommen, um OpenAI mit der KI ChatGPT Konkurrenz zu machen.



Am Montag dürfte dessen Gründer, Sam Altman, eine neue KI-Suchmaschine ankündigen, so Netzberichte, einen Tag vor der Google-Konferenz. Auch dieser IT-Konzern dürfte eine Reihe von KI-Produkten vorstellen.

