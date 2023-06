Österreichischer Wirtschaftsverlag ist insolvent

Der Verlag publiziert Fachmagazine aus den Bereichen Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Bau und Automotive, entwickelt Software und bietet Fortbildungen an. In dem Unternehmen sind 55 Dienstnehmer beschäftigt.

Als Gründe für die finanziellen Probleme werden Umsatzrückgänge in Folge der COVID-19-Pandemie, sowie des Russland-Ukraine-Krieges und die Preiserhöhungen am Rohstoff- und Energiemarkt angeführt. Es sind rund 230 Gläubiger betroffen, die Forderungen belaufen sich auf ca. 4,3 Millionen Euro, dem sollen Aktivwerte von 2,4 Millionen Euro gegenüber stehen, teilten der AKV und der KSV heute mit. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper