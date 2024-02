Ökonomin erwartet ab Juni sinkende Zinsen

Die Hüter des Euro würden aber voraussichtlich der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Vortritt lassen, sagte die deutsche Ökonomin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters: "Ich denke, sie werden abwarten, was die Fed machen wird, und dann hinterher folgen."

Die EZB könne dann "etwa im Juni" ihren ersten Lockerungsschritt machen. Eine solche Schrittfolge hält Malmendier angesichts der Richtung der Zinsentwicklung auch für recht vernünftig. Sie gehe nicht davon aus, dass die Inflation nochmals befeuert werde. "Die eine Sorge, die ich habe, betrifft die Rezession", fügte die in den USA lehrende Wirtschaftswissenschaftlerin hinzu. Wenn es zu einer Abfolge von zwei Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung in Deutschland kommen sollte und womöglich auch Frankreich schwächle, könnte dies aus ihrer Sicht die EZB dazu bewegen, die Zinsen etwas früher oder in größeren Schritten zu senken: "Wenn es dazu kommt, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, ob wir die Inflation wirklich in den Griff bekommen. Ich hoffe aber, dass es nicht so sein wird", sagte Malmendier.

EZB habe "Feuertaufe bestanden"

Die EZB habe quasi "ihre Feuertaufe bestanden" und in der Vergangenheit mit energischen Schritten die hohe Inflation bekämpft. Dabei habe es auch die Befürchtung gegeben, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde zu soft sein könnten: "Das wird ihnen Glaubwürdigkeit verschaffen in den Märkten", sagte Malmendier. "Ich hoffe, sie setzen es nicht aufs Spiel, wenn es dazu kommen sollte, wenn mehrere EU-Länder in die Rezession absacken und die Verlockung vielleicht besteht, mit zu großen Schritten zu schnell vorzugehen."

Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte jüngst davor gewarnt, angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der Inflationsentwicklung die Zinsen in der Eurozone zu früh zu senken. Anleger rätseln, wann die EZB und die US-Notenbank Fed die Geldpolitik lockern werden. Die EZB hält die Zinsen nach einer Serie von Erhöhungen im Kampf gegen die Inflation bereits seit September 2023 unverändert. Der Einlagensatz, den Finanzinstitute erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder horten, liegt bei 4,0 Prozent. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der EZB besorgen können, beträgt weiter 4,5 Prozent.

