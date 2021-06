ÖBAG: Thomas Schmid verlässt ÖBAG mit heutigem Datum

Nach intensiven Beratungen innerhalb des Aufsichtsrats ist der Aufsichtsrat gemeinsam mit Thomas Schmid zur Erkenntnis gekommen, dass die sofortige Beendigung der Vorstandstätigkeit von Herrn Schmid einen notwendigen Schritt für die ÖBAG darstellt, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens..

In diesem Sinne habe der Aufsichtsrat in der heutigen Sitzung einer während der vergangenen Tage ausgearbeiteten einvernehmlichen Einigung mit Herrn Schmid zugestimmt. Diese Einigung umfasst die Beendigung der Vorstandstätigkeit zum heutigen Tag sowie den Rücktritt von Thomas Schmid von allen für die ÖBAG gehaltenen Aufsichtsratspositionen in Beteiligungsgesellschaften.

Christine Catasta übernimmt interimistisch

Der Aufsichtsrat hat Christine Catasta zum Interimsvorstand bestellt.

Christine Catasta Bild: PwC …sterreich

Christine Catasta war bis 2020 CEO von PwC Österreich und ist seit Oktober 2020 die für die Beteiligungsgesellschaften verantwortliche Direktorin der ÖBAG. Die Übernahme der Vorstandsfunktion durch unsere Direktorin stellt Kontinuität und die weitere volle Handlungsfähigkeit der ÖBAG sicher, so die ÖBAG in ihrer Aussendung. Catasta werde gemeinsam mit dem Team der ÖBAG und den seitens der ÖBAG in die Beteiligungsgesellschaften entsendeten Aufsichtsräten den inhaltlich erfolgreichen Kurs der ÖBAG bis zum Dienstantritt des neuen Vorstands fortsetzen.

Suche nach Vorstand läuft

Frau Catasta habe erklärt, sich im laufenden Prozess der Vorstandssuche nicht bewerben zu wollen. Der Aufsichtsrat dankt Christine Catasta für ihre Bereitschaft, im Sinne der ÖBAG tätig zu werden. Der Prozess der Vorstandssuche für einen neuen Vorstand wird plangemäß zügig weitergeführt.

ÖBAG dankt Schmid

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Thomas Schmid für die ausgezeichnete inhaltliche Arbeit der letzten zwei Jahre, distanziert sich aber gleichzeitig von den Chatnachrichten, heißt es in der Aussendung.